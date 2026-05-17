Scontro tra auto e moto a Medole: centauro di 54 anni trasferito in codice giallo al Poma

MEDOLE – Un incidente stradale ha coinvolto un’auto e una motocicletta in via Cavour a Medole, provocando il ferimento di un uomo di 54 anni. Il sinistro si è verificato nella tarda serata di ieri, poco prima delle 23.

La dinamica e i coinvolti

Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, i due mezzi sono entrati in collisione. L’autovettura era condotta da un 64enne residente a Castiglione delle Stiviere. La motocicletta era guidata da un 54enne del posto (Medole).

I soccorsi

Ad avere la peggio è stato il motociclista. I sanitari del 118, giunti immediatamente sul luogo dello scontro, hanno prestato le prime cure al centauro per poi disporne il trasferimento d’urgenza all’ospedale Carlo Poma di Mantova. L’uomo è stato ricoverato in codice giallo: le sue condizioni sono serie, ma fortunatamente non si trova in pericolo di vita. Praticamente illeso, invece, il conducente dell’auto.

I rilievi stradali sono stati affidati ai carabinieri per stabilire l’esatta dinamica dell’impatto e accertare le relative responsabilità.