Sport e inclusione: i “superabili” de La Cantera protagonista nel trofeo San Bernardino

Rodigo Si è svolto con grande entusiasmo il torneo di San Bernardino a Rodigo, una giornata all’insegna dello sport, dell’inclusione e del fair play che ha visto protagonisti i ragazzi superabili de La Cantera insieme alle società Accanto di Carpi e Real Sala Baganza di Parma. Un appuntamento che, anno dopo anno, continua a crescere e a coinvolgere atleti, famiglie, volontari e appassionati, trasformandosi in una vera festa dello sport e della condivisione. L’evento ha regalato emozioni dentro e fuori dal campo, confermando ancora una volta come il calcio sappia essere uno straordinario strumento di aggregazione, crescita personale e socializzazione. Le squadre si sono affrontate con impegno, entusiasmo e grande spirito sportivo, dando vita a gare combattute ma sempre corrette, nel pieno rispetto dei valori più autentici dello sport. Ogni partita è stata accompagnata dagli applausi del pubblico presente, che ha sostenuto tutti i partecipanti con calore e partecipazione, premiando la passione e la determinazione dimostrate durante tutto il torneo. A rendere ancora più significativa la manifestazione è stata anche la presenza delle autorità sportive che hanno preso parte alle premiazioni finali. Presenti il delegato provinciale Fausto Cominotti, il vice presidente Fabrizio Cozzani, il delegato regionale Emilia Romagna Gianluca Buvardia e l’ex arbitro di Serie A Max Saccani, che hanno consegnato riconoscimenti a tutte le squadre partecipanti, sottolineando il valore educativo, sociale e umano di iniziative come questa. Il torneo di San Bernardino si conferma così un appuntamento speciale e molto sentito, capace di unire sport e inclusione in una giornata di festa, amicizia e condivisione.