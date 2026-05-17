Furto in un’azienda agricola a Sermide: incastrati dalle telecamere, denunciati due uomini

SERMIDE E FELONICA – I Carabinieri della Stazione di Sermide hanno deferito in stato di libertà due cittadini di origini marocchine di 31 e 32 anni. I due, entrambi residenti in zona e già noti alle forze dell’ordine, sono ritenuti responsabili di concorso in furto aggravato ai danni di un’azienda agricola locale.

Il colpo da duemila euro

I fatti risalgono alla tarda serata dello scorso 28 aprile. I due indagati sono giunti sul posto a bordo di un’utilitaria guidata da un terzo complice, attualmente in via di identificazione. Una volta entrati nell’azienda agricola con annesso vivaio a Sermide e Felonica, i malviventi hanno forzato gli accessi degli uffici, della serra e del capannone. Il bottino dell’operazione ha incluso diversi attrezzi da lavoro, tra cui un compressore, un tosasiepi e una batteria per auto e cavi elettrici. Il danno complessivo stimato dal titolare dell’attività ammonta a circa 2.000 euro.

Le immagini della videosorveglianza

Le indagini sono scattate il giorno successivo, subito dopo la denuncia presentata dalla vittima. La svolta decisiva è arrivata grazie alla meticolosa analisi dei filmati del sistema di videosorveglianza interno della ditta. I militari della Stazione di Sermide hanno riconosciuto con assoluta certezza i due volti, proprio perché già noti per i loro precedenti.

Il ritrovamento della refurtiva e l’officina abusiva

L’operazione si è conclusa grazie a una segnalazione che ha condotto i Carabinieri, insieme ai colleghi del Nucleo Forestale di Mantova, a perquisire un immobile del paese. All’interno della proprietà è stata rinvenuta gran parte della refurtiva, subito restituita al legittimo proprietario.

Il controllo ha riscontrato un’ulteriore illegalità: il proprietario dell’immobile, un uomo di 43 anni sorpreso in possesso degli attrezzi rubati, aveva allestito un’officina meccanica totalmente abusiva. Il soggetto è stato denunciato a piede libero per ricettazione e sanzionato con una multa di oltre 9.000 euro.