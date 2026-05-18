Furto di “gratta e vinci” in tabaccheria a Viadana: denunciati due uomini

VIADANA – I Carabinieri della Stazione di Viadana hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Mantova due cittadini georgiani di 58 e 48 anni, residenti in provincia di Torino e già noti per reati analoghi, ritenuti responsabili – in ipotesi accusatoria – di furto aggravato in concorso. I fatti risalgono alla metà di aprile, quando tre uomini sono entrati in una tabaccheria durante l’orario di chiusura chiedendo di visionare alcuni prodotti. Approfittando di un momento di distrazione del titolare, i malviventi hanno rubato diversi blocchetti di “gratta e vinci” per un valore di circa 900 euro, per poi fuggire a piedi. Il titolare dell’attività è riuscito però ad annotare marca, modello, colore e targa dell’auto utilizzata per la fuga, fornendo elementi decisivi ai militari. Grazie alle indagini e all’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, i Carabinieri sono riusciti a identificare due dei tre presunti responsabili, denunciati all’Autorità Giudiziaria. Proseguono gli accertamenti per risalire al terzo complice.