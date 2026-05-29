Calcio 2a Categoria – Rove, il bilancio di mister Marmiroli: “Salvezza meritata, ai play out reazione super”

Roverbella A Roverbella è tempo di riflessioni sul futuro, ma anche di bilanci dopo una stagione conclusa con la salvezza nel girone N di Seconda mantovana. Tra i protagonisti della stagione mister Davide Marmiroli, arrivato in corsa sulla panchina gialloverde dopo l’esperienza, poi interrotta con la separazione anzitempo, alla guida del Remedello in Prima categoria. Subentrato a Massimiliano Ferrari nella formazione del presidente Perini, il tecnico è riuscito a condurre il Roverbella alla permanenza in categoria attraverso i play out contro il River, superato con un netto 3-0 all’andata e con l’1-0 nel ritorno di Revere. Un epilogo positivo che ha permesso all’ambiente di lasciarsi alle spalle l’amarezza per essere finiti agli spareggi salvezza. «Meritavamo sicuramente una salvezza più tranquilla, finire agli spareggi l’avevamo vissuta come una delusione – spiega Marmiroli –. Allo stesso tempo, però, il fatto di dover disputare i play out ha dato carica alla squadra, che voleva fortemente mantenere la categoria». Adesso il futuro resta da definire. Il tecnico ha già avuto un primo confronto con il nuovo direttore sportivo Pasotto per valutare una possibile conferma. Mi sono trovato bene – conclude Marmiroli – e con la squadra si è creato un buon rapporto. Però non c’è solo la questione allenatore o quella legata ai giocatori da sistemare: ci sono tanti aspetti che devono combaciare. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni, altrimenti resterò fermo in attesa di una chiamata».