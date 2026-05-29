Calcio femminile – Filippi promuove il Mantova: “Ottimi risultati dalla prima squadra alle più piccole”

Mantova Al termine della stagione sportiva, il Femminile Mantova Calcio analizza l’andamento delle sei squadre che hanno partecipato ai campionati nazionali, regionali e provinciali. «La società – spiega il presidente Mauro Filippi – è soddisfatta dei risultati ottenuti sul campo da tutte le formazioni. Le ragazze hanno dovuto affrontare non poche difficoltà, derivanti dalla ridotta esperienza rispetto alle avversarie. In particolare la prima squadra (debuttante in Promozione), l’Under 17 e 15 hanno affrontato squadre collaudate come Sarnico, Trevigliese, Brescia e Cremonese. Nonostante la giovane età, hanno ben figurato e per questo meritano i complimenti della società». Bilancio più che positivo anche per le più piccole. Dice ancora Filippi: «Contro collettivi formati perlopiù da maschi, hanno dimostrato carattere e personalità. In generale, riteniamo che tutte le nostre atlete abbiano ampi margini di miglioramento e siamo sicuri che affronteremo la prossima stagione con ancora maggior competitività». Nel frattempo, l’attività continua. Nel mese di giugno le varie formazioni saranno impegnate in tornei e amichevoli. E poi ci sono gli Open Day: dopo il primo appuntamento di sabato scorso, che ha visto una nutrita partecipazione, le porte del campo di Montanara saranno aperte il 6 e il 13 giugno. Per chi desidera avvicinarsi al calcio femminile, due occasioni da non perdere.