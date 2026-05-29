Basket Serie C femminile – Il MantovAgricoltura si gioca la bella sul parquet di Carate

San Giorgio Si rialza il sipario sulla serie di semifinale per il MantovAgricoltura. Questa sera, alle 21.30, le sangiorgine saranno impegnate al palazzetto dello sport di via Olimpia di Carate Brianza contro le Masters Carate per gara-3 della serie play off, attualmente sull’1-1.

Dopo il successo esterno in gara-1, le mantovane sono cadute domenica scorsa per 41-51, pagando soprattutto un avvio complicato con appena quattro punti segnati nel primo quarto. Coach Purrone ha spiegato come l’emozione abbia inciso sulla prestazione: «Gara-2 è stata piena di emozioni: era l’ultima partita casalinga della stagione e anche l’ultima davanti al nostro pubblico per Florencia Llorente, che lascerà l’Italia e il basket giocato». Il capitano Florencia Llorente saluterà infatti San Giorgio al termine dei play off. «Dopo un primo quarto difficile – ha aggiunto il tecnico – abbiamo provato a giocarcela a viso aperto, ma due triple pesanti nel nostro momento migliore non ci hanno permesso di rientrare». Nulla però è deciso: MantovAgricoltura affronterà gara-3 con determinazione e serenità, pronta a lottare per allungare ancora la stagione.