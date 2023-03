Ciclabile di Frassino, Comune pronto a subentrare

MANTOVA Resta ancora nelle more dei complessi procedimenti giudiziari la ciclopedonale Frassino-Virgiliana che da anni ormai attende il suo compimento. L’assessore comunale alle opere pubbliche Nicola Martinelli conferma di essere impegnato nel confronto con l’amministratore della Ghisiolo Srl, designato dal tribunale, a seguito della morte incidentale del titolare Pierfrancesco Belfanti avvenuta nel febbraio 2020.

La tragica morte del titolare aveva di fatto bloccato i lavori non solo della ciclabile, ma anche della nuova piazza di Frassino, i cui cantieri sono stati portati a compimento con un difficile confronto con l’amministratore giudiziario, lasciando nondimeno incompleta la ciclabile di via Madonnina, l’altra opera di compensazione richiesta dal Comune alla Ghisiolo nell’ambito del piano attuativo Ghisiolo Est.

Lo stesso tentativo di mediazione che si era fatto per la piazza, si sta facendo adesso per la ciclabile, ma i tempi e gli ostacoli imposti dalle procedure giudiziarie – come annunciato dallo stesso sindaco Mattia Palazzi nell’ultimo consiglio comunale – rendono difficile quella realizzazione.

Salvo che, tuttavia, lo stesso Comune prenda in carico, previa intesa e rinegoziazione con la Ghisiolo, il cantiere interrotto. Per la qual cosa via Roma deve reperire risorse per 300mila euro. Una soluzione, questa, che persino il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale Pier Luigi Baschieri ha proposto all’amministrazione attraverso una interrogazione sullo stato dell’arte della ciclabile.