Circolava con patente albanese falsa, denunciato 28enne recidivo

MANTOVA Lo scorso 17 febbraio, gli agenti delle Polizia Locale di Mantova hanno denunciato, a piede libero, un uomo per uso di atto falso, in quanto in possesso di una patente albanese falsa. Durante un posto controllo in via Verona, gli agenti fermavano M.M., ventottenne abanese di Curtatone, alla guida di un auto. Gli agenti, esaminata la patente di guida esibita, nutrivano dubbi sulla sua originalità. Dopo un’accurata analisi del documento mediante l’apposita strumentazione in dotazione agli agenti di viale Fiume, il documento mostrava alcuni elementi di difformità rispetto alle caratteristiche di un documento originale. La patente, pertanto, veniva ritirata ed inviata all’Ufficio Falsi Documentali della Polizia Locale di Brescia, dove si accertava che la stessa era falsa. Inoltre, è stato appurato che il soggetto in questione, nel 2017, aveva già utilizzato una patente falsa, anch’essa albanese. La persona, pertanto, veniva deferita all’Autorità Giudiziaria di Mantova per uso di atto falso e la patente sottoposta a sequestro penale. A suo carico, oltre alla denuncia penale, veniva applicata anche una sanzione amministrativa di 5.100 euro per guida senza patente ed il veicolo veniva sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi.