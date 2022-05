Colpito alla schiena da un blocco di roccia che si è staccato dalla parete: ferito un free-climber di Goito

MANTOVA È stato colpito da un blocco di roccia che si è staccato dalla parete che stava scaldando insieme ad altre persone che come lui praticano il free climbing. Un 27enne di Goito è rimasto ferito in modo ieri pomeriggio mentre scalava una parete sui monti veronesi. L’allarme è scattato intorno alle 15 di ieri, quando l’elicottero di Verona Emergenza è intervenuto in località Zuane, nella falesia di Serpele, dove, secondo quanto era stato segnalato alla centrale operativa scaligera un free-climber era stato colpito alla schiena da un blocco di roccia staccatosi dalla parete mentre si trovava all’attacco delle vie con altre persone. F.M., 27enne di Goito aveva riportato un taglio e un sospetto trauma costale. Il giovane è stato raggiunto dal tecnico di elisoccorso e dall’equipe medica che si sono calati con 15 metri di verricello. L’infortunato, dopo le prime cure che gli sono state prestate sul posto, è stato imbarellato, issato a bordo e trasportato all’ospedale di Borgo Trento dove è stato sottoposto agli accertamenti del caso. Le operazioni di soccorso e recupero del 27enne mantovano sono state tutt’altro che semplici tanto è vero che uno dei tecnici del Soccorso Alpino che ha effettuato l’intervento si è a sua volta infortunato ferendosi a una gamba ed è stato necessario l’intervento sul posto anche un altro tecnico del Soccorso alpino di Verona, che ha aiutato a sua volta il compagno.