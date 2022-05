Tamburello Serie A – Castellaro allunga. Solo un punto per il Solferino

MANTOVA Il Castellaro di Baldini e di patron Arturo Danieli prosegue la sua marcia in vetta nel massimo campionato maschile di tamburello. I campioni d’Italia erano stati temporaneamente raggiunti in testa dal Sommacampagna, che si era imposto a Cavriana nell’anticipo di sabato. Ma ieri hanno ristabilito le distanze, vincendo facilmente a Sabbionara. Un match senza storia, che il Castellaro ha dominato in lungo e in largo in entrambi i set.

Al secondo posto, a -3 dal Castellaro, il Sommacampagna è stato raggiunto dal Solferino. Già detto del successo dei veronesi a Cavriana, ci occupiamo ora del Solferino che si è fatto battere al tie-break in casa dall’Arcene, dopo oltre quattro di battaglia. I ragazzi di Spazzini hanno vinto con estrema sofferenza il primo set: 6-5 il punteggio finale, dopo essere stati raggiunti dagli orobici sul 5-5. Arcene pimpante anche nel secondo parziale, vinto 6-4. Ancora più convincente l’8-4 degli orobici nel tie-break, che lasciava al Solferino un solo punto. Una mezza battuta d’arresto che non sarà semplice riscattare nel prossimo turno, quando sarà di scena sul terreno del Castellaro.

Il Ceresara di Grandelli non ha avuto difficoltà nell’aggiudicarsi la sfida casalinga col Cavaion. L’impegno alla vigilia poteva incutere timori, ma sul campo non è stato così: il Ceresara ha sempre tenuto in pugno il match, gestendo abilmente il vantaggio.

Anche il Guidizzolo di Biagi ha sfruttato il fattore piegando il Tuenno. I trentini nel primo set hanno dato filo da torcere ai padroni di casa, specialmente nel secondo set quando, sotto 5-1, si sono portati sul 5-3. Sino all’ultimo si sono mostrati molto pericolosi, ma il Guidizzolo è riuscito a intascare i tre punti. Nell’altro anticipo di questo nono turno, il Cremolino aveva battuto 2-0 il Fontigo.

La decima giornata si aprirà sabato con Sommacampagna-Sabbionara, ma il clou sarà domenica con il gran derby tra Castellaro e Solferino.