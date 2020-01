“Come ottimizzare adempimenti burocratici ed iniziative di marketing”

MANTOVA Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una evoluzione esponenziale della digitalizzazione di gran parte degli adempimenti burocratici e degli strumenti di marketing. Nei prossimi anni assisteremo ad una progressiva standardizzazione dei linguaggi digitali in modo tale che informazioni e dati possano essere recepiti e condivisi da più enti. Il portale degli alloggiati del Ministero degli interni esige i dati delle persone ospitate, la Regione pretende l’invio di una comunicazione mensile dei flussi turistici e l’Agenzia delle Entrate esige l’invio telematico di fatture elettroniche ed incassi giornalieri ed ognuno di questi enti ha un proprio sistema con conseguente dispendio di tempo e di soldi.

Il Consorzio ha individuato un gestionale in cloud (nessuna programma verrà installato sul pc aziendale), in grado di assolvere a tutti gli adempimenti burocratici che una struttura ricettiva deve affrontare. Un gestionale chiaro, intuitivo ed economico, che sia in grado di trasmettere, oltre alla comunicazione dei dati delle persone alloggiate, i dati fiscali e statistici, di gestire le prenotazioni on line dei intermediari (Booking.com, Expedia, Airbnb), di interfacciarsi con il sito aziendale per ricevere prenotazioni dirette.

Questa piattaforma gestionale, denominata Krossbooking, è già stata adottata da alcune aziende mantovane con ottimi risultati e verrà illustrata da Genni Ceresani, responsabile di Krossbooking. In Italia sono più di 1.000 le strutture ricettive connesse. Il sistema non solo risponde alle nuove normative ed è puntualmente aggiornato, ma il suo uso, prolungato nel tempo, offre informazioni utili, in grado di ottimizzare la produttività e di fidelizzare gli ospiti.

Vi invitiamo, quindi, alla presentazione di questa interessante piattaforma che si terrà lunedì 13 gennaio 2020, alle ore 9.30, presso la sede del Consorzio agrituristico mantovano, a Mantova, in strada Chiesanuova, n° 8. Sarà, questo, anche un momento per fare il punto sull’utilizzo dei registratori telematici in agriturismo.