Oglio Po, dem all’attacco sulla sanità: ”Solo tante promesse”

VIADANA I circoli Pd della zona Oglio Po all’attacco delle amministrazioni comunali di Viadana e Casalmaggiore sulla sanità e sui servizi ai cittadini. “Regione Lombardia – attacano i dem – sta snobbando noi cittadini e la nostra zona. È sufficiente guardare agli ospedali di Bozzolo e Casalmaggiore. All’ospedale di Bozzolo i lavori promessi in campagna elettorale si sono fermati con il conseguente spostamento del reparto di riabilitazione cardiaca a Mantova. Finiti i lavori apprendiamo che il reparto non tornerà più a Bozzolo ma sarà dirottato a Pieve di Coriano, a 60 km dalla nostra zona, nonostante la protesta di 28 sindaci. Ora si parla di rinvio di alcuni mesi: la Regione ha proprio a cuore la nostra area. Inoltre dal primo aprile il primario radiologo andrà in pensione e speriamo venga sostituito in tempi brevi. Infine molti degenti dell’ospedale Oglio Po, invece di essere orientati a Bozzolo per le cure riabilitative, vengono dirottati verso altre strutture. Da almeno un anno è stato proposto di inviare un fisiatra all’OglioPo onde garantire un corretto indirizzo ai post sub acuti in riabilitazione, ma tale intento è rimasto sulla carta: ennesima promessa non mantenuta.

“Invece a Viadana – prosegue il Pd dell’Oglio Po -, l’amministrazione a trazione puramente leghista non chiede nulla alla Regione, pure leghista. Dove sono stati gli amministratori viadanesi negli ultimi quattro anni? Mai hanno proferito parola, forse perché sono a conoscenza del fatto che la sanità emiliana è migliore e hanno deciso di appoggiarsi a quella? Chiediamo al sindaco di Casalmaggiore Filippo Bongiovanni di fare in modo che il 16 gennaio, in vista della visita dell’assessore regionale Giulio Gallera, si possano porre domande ben precise. In tutti i comuni della zona casalasco-viadanese verrà portata in consiglio una interrogazione, con richiesta partecipazione di tutti i sindaci alla riunione, e che si facciano sentire e portino le richieste dei cittadini all’assessore Gallera, i quali dovranno dare risposta nei consigli comunali. Invitiamo Regione Lombardia – conclude la nota del Pd – ad investire finalmente nel territorio, cosa che fin ad ora proprio non è stata fatta”.