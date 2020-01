Martedì 14 gennaio la Giunta Palazzi incontra gli abitanti dei quartieri

MANTOVA Doppio appuntamento pubblico della Giunta comunale di Mantova nei quartieri per incontrare i cittadini.

Martedì 14 gennaio, alle 18, nella parrocchia in piazza Frassino 3 si terrà l’incontro con gli abitanti dei quartieri di Frassino e Virgiliana. Alle 21, invece, nella sala civica ex circoscrizione di Te Brunetti, in via Facciotto 7, l’appuntamento è con i residenti di Te Brunetti.

Agli incontri interverranno il sindaco di Mantova Mattia Palazzi e gli assessori della Giunta comunale, i quali, dopo aver fatto il punto su quanto fin qui realizzato, illustreranno i loro programmi per i quartieri e ascolteranno le proposte e le richieste dei cittadini. Tutti gli appuntamenti sono aperti al pubblico.