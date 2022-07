Con la nuova risonanza magnetica al Poma più esami e meno attesa

MANTOVA Con la nuova risonanza magnetica 3 Tesla dell’ospedale di Mantova più prestazioni e minori tempi di attesa. Era questa l’aspettativa di ASST Mantova e dei cittadini e i primi effetti positivi stanno emergendo già dopo poche settimane dall’avvio di questa diagnostica di ultima generazione.

Nel mese di giugno 2022 sono stati eseguiti 538 esami con l’apparecchiatura in questione, a fronte dei 300 nello stesso periodo del 2021. Si è riscontrato un netto incremento di disponibilità sia per gli esami neuroradiologici (cervello e tronco encefalico, massiccio facciale, colonna) sia per gli esami all’addome, al torace, al cuore.

Sensibilmente migliorati i tempi di attesa che nel mese di luglio si sono attestati intorno ai 15/20 giorni, contro i 70/80 giorni che erano necessari prima della messa in opera della nuova risonanza (a titolo di esempio, il 14 luglio l’attesa per prenotare una risonanza magnetica neuroradiologica era di 5 giorni e per prenotare una risonanza magnetica osteoarticolare di 13 giorni).

Ci si aspettano ulteriori miglioramenti con il funzionamento a pieno regime di entrambe le apparecchiature disponibili oggi al Poma, ricordando però che i tempi d’attesa sono variabili, in funzione della domanda.

In generale tutta l’attività di diagnostica radiologica sta registrando importanti incrementi determinati anche dal programma di apertura nelle fasce serali, nei prefestivi e nei festivi.

Nel periodo aprile – giugno 2022 sono stati prenotati ed eseguiti 600 esami in varie diagnostiche (risonanza, tac, mammografia), in prevalenza nella fascia serale, dalle 20 alle 23, con il contributo dei professionisti di Mantova e di Borgo Mantovano.

Per facilitare la prenotazione degli esami radiologici è stato potenziato il canale telefonico con il numero verde 800.638.638 da rete fissa e 02.99.95.99 da rete mobile, attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20.