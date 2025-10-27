Con un coltello tentano di rubare al Gigante, denunciata dalla Polizia tre ragazzi

MANTOVA – Nel tardo pomeriggio di giovedì 23 ottobre, la Polizia di Stato – Squadra Volante è intervenuta presso l’esercizio commerciale “Il Gigante” a seguito della segnalazione di un vigilante che aveva riferito la sala operativa della Questura della presenza di tre ragazzi, già noti per pregressi furti; fornendone una descrizione dettagliata, avvertiva gli operatori del fatto che uno dei ragazzi verosimilmente poteva occultare un coltello. I giovani erano stati osservati mentre uno di loro tentava di occultare una boccetta di profumo nei pantaloni ma, visto dal vigilante, lasciava il prodotto; si dirigevano quindi in un altro negozio, nei cui pressi era già arrivata la Volante. Appena scesi dalla vettura gli agenti sentivano il suono dell’allarme di una porta antipanico e subito vedevano tre ragazzi uscire correndo con in mano una grossa scatola, presumibilmente provento di furto, lasciando dietro di sé una nuvola di fumo per far perdere le tracce; nella corsa uno dei ragazzi lanciava per terra anche un coltello. Gli agenti si lanciavano all’inseguimento dei tre: due venivano subito intercettati, il terzo veniva trovato poco dopo, dopo aver cercato invano di dileguarsi. Nessuno aveva con sé documenti di identità. Accompagnati in Questura per gli accertamenti dattiloscopici e per ricostruire la dinamica dei fatti, messi alle strette, i ragazzi – già noti agli uffici perché soliti commettere piccoli furti – riferivano gli agenti dove avevano lanciato il coltello e dove avevano lasciato la scatola contenente una smerigliatrice angolare di ultima generazione del valore di quasi 100 euro. A conclusione degli accertamenti di rito, i tre sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato commesso in concorso, due di loro anche per porto ingiustificato di armi o altri oggetti atti ad offendere.