Sicurezza sul territorio: fermato truffatore dello “specchietto”, sventato il raggiro dai carabinieri di Castiglione delle Stiviere

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE – Week-end di controlli straordinari per la Compagnia dei Carabinieri di Castiglione delle Stiviere, impegnata in un servizio coordinato di presidio del territorio disposto nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto di Mantova Roberto Bolognesi. L’attività, finalizzata a garantire la sicurezza delle aree urbane e a contrastare ogni forma di illegalità, ha visto l’impiego di dieci militari della Compagnia. Nel corso dell’operazione sono stati controllati 36 veicoli e identificate 42 persone, oltre a tre esercizi pubblici. Elevate inoltre cinque contravvenzioni al Codice della Strada. Durante i controlli, i Carabinieri hanno deferito in stato di libertà un 31enne residente a Mozzecane (Verona), ritenuto responsabile di danneggiamento e tentata truffa. L’uomo, secondo la ricostruzione dei militari, avrebbe tentato di mettere in atto la cosiddetta “truffa dello specchietto”: simulando un falso incidente stradale, avrebbe cercato di farsi consegnare del denaro da un turista austriaco di 64 anni, sostenendo che l’auto dello straniero avesse urtato il suo specchietto retrovisore. Il turista, però, non è caduto nel tranello e ha subito allertato i Carabinieri, che sono intervenuti e hanno bloccato il truffatore. Le verifiche e i controlli sul territorio – spiegano i militari – proseguiranno anche nei prossimi giorni, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza e la fiducia dei cittadini.