Confiscata Alfa Romeo ad un indiano senza assicurazione

MANTOVA Nel fine settimana, la polizia locale di mantova ha confiscato una alfa romeo 147 condotta da un indiano 47enne di città.

L’uomo era già stato multato ad inizio luglio e l’auto gli era stata sequestrata perché sprovvista di assicurazione sempre dagli agenti di viale fiume. Ciò nonostante è stato trovato alla guida del veicolo sequestrato ed è stato bloccato in viale risorgimento. è stato multato per 1.780 euro per aver reiterato la circolazione con veicolo non assicurato, 2.000 euro perché circolavo con veicolo sottoposto a sequstro ed Inoltre, durante i controlli, è emerso che lo stesso era sprovvisto di patente di guida: Sanzionato, per questo, per 5.000 euro. Il veicolo è stato confiscato.

Nello stesso pomeriggio, sul lungolago dei gonzaga, un turista di pavia ha lasciato la moto in sosta e, alla vista degli agenti, si è allontanato rapidamente. Gli agenti insospettiti hanno controllato la moto ed hanno appurato che la stessa era sprovvista di assicurazione. anche in questo caso il veicolo è stato sequestrato.