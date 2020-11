Anagrafe in tabaccheria o in edicola: approvato lo schema

MANTOVA – Nonostante il servizio online sia utilizzato da molti cittadini, è ancora elevato il numero di utenti (circa il 40%) che si reca fisicamente allo sportello Anagrafe della sede comunale di via Gandolfo. Per questo è stato ratificato dall’amministrazione il modello di convenzione con soggetti privati per sostituire gli sportelli comunali e rendere accessibili gli atti anche a tabaccherie o edicole o simili, come annunciato nei giorni scorsi.

Una ragione in più per spingere l’acceleratore su questa iniziativa: l’accesso agli sportelli “fisici”, in questo periodo di emergenza, è contingentato e pertanto si è reso necessario ampliare il più possibile l’offerta di sedi di rilascio di certificati sul territorio. La stessa Anci ha siglato nel 2017 un protocollo d’intesa con la Federazione italiana editori giornali (Fieg) allo scopo di promuovere la distribuzione del servizio di rilascio dei certificati anagrafici presso la rete delle edicole, nell’intento di rilanciare il comparto di riferimento anche tramite queste attività che, in via collaterale, contribuirebbero a un decentramento anagrafico territoriale in aggiunta a quello istituzionale del Comune. Tale iniziativa ha introdotto un principio che può essere esteso ad altre realtà del territorio. Tale servizio va ad aggiungersi al portale dei servizi demografici che consente lo scarico da qualsiasi pc dei certificati anagrafici.