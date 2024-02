Si schianta con l’autocarro contro un camion. La vittima è Giorgio Casari, 67enne di Roverbella

ROVERBELLA Tragedia della strada oggi pomeriggio a Valeggio sul Mincio. Giorgio Casari, 67enne di Belvedere di Roverbella ha perso la vita in seguito a un incidente stradale avvenuto in località Cominelli, a poche centinaia di metri dal confine tra le province di Verona e Mantova in territorio ancora veneto. Secondo una prima ricostruzione da parte dei carabinieri di Valeggio sul Mincio, il 67enne avrebbe perso il controllo del suo autocarro per schiantarsi contro un autoarticolato che lo precedeva. L’impatto era particolarmente violento e per il 67enne purtroppo non c’era nulla da fare, nonostante il tempestivo intervento dei mezzi di Verona Emergenza. Vista la dinamica dell’incidente, i carabinieri non escludono che Casari abbia avuto un malore. La notizia della tragica scomparsa di Giorgio Casari si è diffusa nel giro di poche ore a Roverbella, dove il 67enne era molto conosciuto sia per la sua attività di imprenditore, Casari era titolare di una azienda agricola di pollame per la produzione di uova, che per l’impegno in ambito sportivo; era infatti un allenatore dell’Asd Roverbellese.