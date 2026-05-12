Coordinamento provinciale sulla legalità, il programma del nuovo presidente Tosoni

MANTOVA. Nominati i nuovi componenti del Coordinamento Provinciale sulla Legalità in seguito alle ultime elezioni per il Presidente della Provincia di Mantova, ieri si è tenuta la prima riunione sotto la presidenza dell’avvocato Sebastiano Tosoni (il suo vice è il consigliere provinciale Enrico Lungarotti).

“Onorato per questa nomina – afferma Tosoni -, in questo incontro conoscitivo ho delineato quelli che saranno i temi che cercheremo di affrontare: un approfondimento sui beni sequestrati alle mafie nel territorio mantovano per capire come oggi sono gestiti e utilizzati, l’entità del fenomeno corruzione negli enti pubblici del nostro territorio e un approfondimento sull’entità delle infiltrazioni mafiose nel tessuto economico e imprenditoriale virgiliano”.

Gli altri membri del Coordinamento sono: I membri sono:

Franca Bonanata , Responsabile per la Prevenzione della corruzione e per la trasparenza della Provincia di Mantova, il consigliere provinciale Elena Betteghella, designato dalla Minoranza, Lamberto Manzoli per Confcommercio, Paola Rossi per il Centro di Servizi per il Volontariato Lombardia sud, Maria Lucia Demuro per Confindustria Mantova, Davide Cortesi per il Collegio dei Geometri, Salvatore Scalia per il Centro Provinciale per la Legalità di Mantova, Elisabetta Zanardi Lamberti, del Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola, Luca Lucchini, per la CISL, Silvio Zavattini, per l’ordine dei Medici e Veterinari, Stefano Andreani, designato da Coldiretti, Andrea Piccinelli, per l’Ordine degli Ingegneri, Carlo Mondini, designato dalla Camera di Commercio, Andrea Guandalini per l’Ordine delle Professioni Infermieristiche, Marco Bianchi, designato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Dina Tagliaferri, dell’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione, Giuseppe Fornasa, per l’Ordine dei farmacisti, Sara Nicolini, designata dall’Istituto Diocesano – Caritas, Sebastiano Riva Berni, per l’Ordine degli Avvocati, Manuela Righi, per Confcooperative, Roberta Franzini per CGIL, Enrica Paola Chiari, per l’Ordine degli Architetti, Elisa Rodighiero per CNA, Federica Facchi, in rappresentanza della Consulta Provinciale degli Studenti, Tania Righi designata dal Forum del Terzo Settore ETS, Alessandra Riccadonna per l’Ambito Territoriale di Mantova, Patrizia Mantovani per l’Ambito Territoriale di Suzzara, Simona Boselli, per l’Ambito Territoriale di Viadana, Gianluca Pinotti, per l’Ambito Territoriale di Ostiglia, Manuel Ribaldi, Claudio Zanon e Donatella Panizzi, designata dal Presidente della Provincia, Claudio Meneghetti e Patrizia Graziani come cittadini aventi competenze curricolari sulle tematiche della legalità.