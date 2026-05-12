Consultori familiari, materiale donato da Il coraggio di vivere

MANTOVA – La collaborazione fra ‘Il Coraggio di Vivere’ Ets e la struttura Consultori Familiari di Asst Mantova, formalizzata nel 2023 con il direttore di quest’ultima Stefano Pellizzardi, fino alla fine del 2025 ha portato a donazioni di materiale indirizzate ai consultori di Roverbella, Asola e Goito.

L’11 maggio, nell’anno del 25esimo anniversario della fondazione dell’associazione, l’associazione è stata accolta dal nuovo direttore facente funzione di struttura Alberto Testori per la donazione di materiale al consultorio di Mantova (via dei Toscani), terza dell’anno dopo Mantova Lunetta e Curtatone.

Destinatari le famiglie, i bambini e il personale per l’attività di formazione. Si tratta, ad esempio, di libri per l’infanzia, articoli montessoriani, bambolotti educativi, testi dedicati agli operatori, secondo un elenco stilato dal consultorio e valutato dall’associazione in base al budget predefinito.

I genitori dei bambini prematuri che fanno parte dell’associazione e con esperienza pluriennale nell’auto mutuo aiuto rinnovano ai consultori la loro disponibilità, anche su chiamata, al sostegno emotivo o informativo alle famiglie di prematuri dopo la dimissione.

Per il 2026 altri progetti sono in via di definizione. Tra questi donazioni di materiale ai consultori familiari di Bozzolo, Viadana, Suzzara, Castiglione delle Stiviere, Poggio Rusco e Castelgoffredo.