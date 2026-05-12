Roverbella, fiamme sul tetto di un allevamento: bruciano i pannelli fotovoltaici a Canedole

ROVERBELLA – Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi nella frazione di Canedole, nel comune di Roverbella. Intorno alle 15 un incendio è divampato in strada Dosso, colpendo l’impianto fotovoltaico posizionato sul tetto di una struttura adibita all’allevamento di maiali.

Il tempestivo intervento dei soccorsi

Ricevuta l’allerta, la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Mantova ha attivato immediatamente le procedure di emergenza. Dalla Sede Centrale di Viale Risorgimento sono partite una squadra operativa e due mezzi di supporto. I tecnici del fuoco hanno operato sul sito con l’ausilio coordinato di un’autopompa (APS), u n’autoscala (AS) e u n’autobotte (ABP).

Struttura messa in sicurezza

Grazie alla rapidità della manovra di contenimento, i Vigili del Fuoco sono riusciti a domare prontamente le fiamme, localizzate sulla copertura dell’edificio. L’area è stata bonificata e l’intera struttura dell’allevamento è stata messa in sicurezza, limitando i danni ed evitando il coinvolgimento diretto degli animali.

Restano ancora da accertare le cause che hanno originato il rogo all’impianto solare. I rilievi tecnici sono tuttora in corso.