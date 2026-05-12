Elly Schlein a Mantova il 21 maggio per tirare la volata a Andrea Murari

MANTOVA – Giovedì 21 maggio arriva a Mantova Elly Schlein: la segretaria nazionale del PD sarà in piazza Mantegna alle ore 21, a sostegno del candidato sindaco Andrea Murari. Con lei ci sarà anche Silvia Roggiani, Segretaria regionale del Partito Democratico lombardo.

“In un passaggio decisivo per il futuro del nostro territorio e della nostra comunità – ha spiegato Adriano Stabile, Segretario provinciale della Federazione PD di Mantova – Elly Schlein ha scelto ancora una volta di essere al nostro fianco nel momento conclusivo delle campagne amministrative. La sua presenza è un grande segnale di attenzione, vicinanza e affetto verso Mantova e verso tutte le persone che ogni giorno s’impegnano per costruire un’alternativa credibile, giusta e inclusiva”.

Dal 2023 Segretaria Nazionale del PD, Elena Ethel Schlein, detta Elly (Lugano, 4 maggio 1985), inizia il suo percorso politico negli anni degli studi universitari in giurisprudenza a Bologna. Nel 2008 e nel 2012 collabora alla campagna presidenziale statunitense di Barack Obama. Nel 2013 diventa il volto di Occupy Pd, il movimento dei giovani Dem nato per protestare contro i franchi tiratori che bloccarono la candidatura di Romano Prodi al Quirinale. Dal 2014 al 2019 è europarlamentare per l’Italia nell’VIII legislatura. Nel 2020, eletta alle elezioni regionali in Emilia Romagna, è nominata vicepresidente e assessora con deleghe regionali al Welfare e al Patto per il Clima. Alle elezioni politiche del 2022 è eletta alla Camera dei Deputati nella XIX Legislatura.