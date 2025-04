Corsi fumetto gratuiti per bambini e adulti

Dopo il successo del primo laboratorio di fumetto, organizzato dal Museo Etnografico dei Mestieri del Fiume di Rivalta sul Mincio insieme alla fumettista Sakka, arrivano due nuovi corsi, sempre al Museo, dedicati a questa arte. L’iniziativa è gratuita.

I laboratori, rivolti a bambini o adulti, sono organizzati dal Museo con Centro Famiglie La Vela, Csa e Ats Val Padana in collaborazione con Comune di Rodigo, associazione Genius Loci Mincio e Italian Good People!.

Il corso “Disegniamo i fumetti” è rivolto ai bambini e si terrà sabato 10 e sabato 17 maggio dalle 16 alle 18 al Museo.

C’è poi il “Workshop di fumetto al Museo”, rivolto a ragazzi e adulti, che si terrà invece sabato 24 e sabato 31 maggio dalle 16 alle 18 e sarà incentrato sulle tecniche di inchiostrazione per dare stile ai personaggi dei comics.

Per iscrizioni: centrofamiglielavela@csa-coop. it e 347/6199600.

condurre i corsi saranno la fumettista Roberta Sacchi, in arte Sakka, e la curatrice del Museo Etnografico dei Mestieri del Fiume Matilde Vallenari.



Roberta Sacchi, in arte “Sakka” è una giovane fumettista e autrice di graphic novel che ha all’attivo numerose pubblicazioni con le maggiori case editrici del settore, come Beccogiallo, Schockdom, Kleiner Flug, Starcomics e Centro Fumetto “Andrea Pazienza”. Specializzata alla Scuola Comics di Firenze, ha disegnato – tra l’altro – le biografie a fumetti di Van Gogh, Marilyn Monroe e Stradivari e ha reinterpretato classici letterari come “Il giro di vite” di Henry James. La biografia a fumetti di Marilyn Monroe è stata trasformata anche in un cortometraggio proiettato alla Mostra del Cinema di Venezia nelle Giornate degli autori. Sakka ha curato la nuova immagine del Museo Etnografico di Rivalta, per cui ha realizzato un fumetto dedicato, poster, gadget, cartoline da collezione e una serie di illustrazioni.