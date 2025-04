“Assaggi di Festival”: 3 concerti informali per addentrarsi via via nelle atmosfere di Trame Sonore

Al via domenica 27 “Assaggi di Festival”, ciclo di 3 concerti in stileTrame Sonore, organizzati da Oficina OCM e pensati come percorso digraduale avvicinamento allo spirito di fruizione informale del festivalinternazionale di musica da camera atteso a pervadere i luoghi d’arte diMantova dal 29 maggio al 2 giugno prossimi.

“Assaggi di Festival” inaugura domenica 27 (ore 18 – ingresso 5 €) al

Teatro Sociale di Mantova, con l’orchestra I Pomeriggi Musicali e

Federico Mondelci, sassofono e direzione, pronti a trascinare il

pubblico in un immaginifico cinematografo, con questo concerto che

riunisce nella durata di un lungometraggio alcune delle più celebri

colonne sonore della storia. Dal Leonard Bernstein di West Side Story,

si muoverà verso l’Ennio Morricone della Film Suite per approdare al

Nino Rota di Musical Portrait. Regista di questa fulminante rassegna,

Federico Mondelci, fra i più apprezzati sassofonisti classici della

scena internazionale, qui nella doppia veste di solista e direttore,

alla guida dei Pomeriggi Musicali, storica orchestra stabile milanese

che quest’anno celebra gli 80 anni di attività.

“Assaggi di Festival” prosegue domenica 11 maggio in Sala Maffeiana a

Verona (ore 18 – ingresso 10 €), protagonisti Alexander Lonquich e la

Sonata n. 30 in mi maggiore op. 109 di Ludwig van Beethoven. L’Artista

in Residenza di Trame Sonore, musicista e comunicatore straordinario,

offre al pubblico un esempio concreto di cosa significhi vivere

l’esperienza d’ascolto in formato Festival. Nell’occasione, l’artista

sarà in dialogo con il direttore artistico di Trame Sonore, maestro

Carlo Fabiano, per una presentazione al pubblico veronese della 13esima

del festival.

Domenica 18 maggio (ore 18 – ingresso 5 €) “Assaggi di Festival” si

sposta alla Palazzina di Caccia dei Gonzaga, custodita nel cuore di

Bosco Fontana, a Marmirolo. In pieno stile Trame Sonore si sperimenta

nell’occasione un nuovo luogo per la musica d’arte. Luogo di bellezza

straordinaria, immersa in un’area naturalistica che è trionfo della

natura, la Palazzina fu voluta alla fine del ‘500 dal Duca Vincenzo I

Gonzaga. Quello stesso Vincenzo che portò a Mantova il Divino Claudio

Monteverdi e incoraggiò per anni la sua creazione artistica, dai

Madrigali al Vespro, fino a determinare la nascita del melodramma col

suo Orfeo. Il programma del concerto riunisce perciò programmaticamente

una selezione dal Settimo libro dei madrigali, i Madrigali guerrieri et

amorosi e gli Scherzi musicali. A condurci in questo trionfo d’amore i

musicisti dell’AccademiaRossoPorpora, diretti da Walter Testolin, ospiti

affezionati di Trame Sonore.

Prevendita biglietti: Boxoffice Oficina OCM (Mantova, Piazza Sordello 12

– T. 0376 360476 – boxoffice@oficinaocm.com) e oficinaocm.vivaticket.it.