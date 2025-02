Corso di lingua spagnola e cultura argentina al Papacqua

Per tutti gli appassionati della lingua spagnola e cultura argentina il Circolo Culturale ARCI Papacqua offre una fantastica opportunità di partecipare al corso con Anabella Mazzeo, insegnante madre lingua spagnola e divulgatrice della cultura argentina, laureata in Filosofia a Buenos Aires. Il corso di dieci lezioni sarà gratuito per i possessori della tessera Arci. Le lezioni si svolgeranno di giovedì dalle 21.00 alle 22.00, a partire dal giovedì 13 marzo. Per partecipare è necessario iscriversi. Per info e prenotazioni tel. 0376/364636 oppure info@papacqua.it