Asola, il Comune dà il via alla campagna di manutenzione preventiva per la pulizia delle caditoie

ASOLA Il Comune guidato dal sindaco Moreno Romanelli dà il via alla campagna di manutenzione preventiva per la pulizia di tombini e caditoie stradali nel territorio per arginare gli allagamenti e, al fine di fornire una risposta puntuale alla comunità, si è rivolto a MantovaAmbiente che a partire da domani giovedì 27 febbraio, eseguirà sul territorio asolano, il primo ciclo di pulizia delle caditoie e bocche di lupo, che raccolgono le acque piovane nel territorio comunale. E’ infatti stata riscontrata la necessità di intervenire nelle zone più critiche per prevenire il rischio di allagamenti e disagi in caso di eventi temporaleschi di forte portata e è stata condivisa dall’amministrazione comunale la volontà di mettere a sistema un vero e proprio piano di manutenzione ordinaria delle caditoie presenti nel territorio asolano con una programmazione annuale ben definita che, così facendo, garantirebbe non solo caditoie pulite ed efficienti ma eviterebbe anche il ricorso a interventi di pulizia straordinaria durante i forti piovaschi. E’ molto importante effettuare la pulizia della rete recupero della acque pluvie, anche a seguito dei cambiamenti climatici e il servizio, eseguito secondo un programma stabilito, inizierà con la pulizia dalle vie del capoluogo, per poi proseguire verso le frazioni di Sorbara e Castelnuovo. Gli operatori interverranno sulle caditoie per liberarle da eventuale sporcizia che potrebbero rallentare il decorso dell’acqua piovana e, nel caso in cui all’interno dei pozzetti si riscontrino anomalie di funzionamento, sarà cura del Comune provvedere per le riparazioni necessarie. L’intervento inizierà alle ore 8 circa fino alle ore 18.30 dal 27 febbraio, e proseguirà nei giorni seguenti fino a lavori ultimati. Il sindaco Moreno Romanelli e il responsabile dell’Ufficio Ecologia e Ambiente del Comune arch. Daniele Munno, invitano i cittadini asolani a non parcheggiare nei pressi delle caditoie delle vie interessate dalle operazioni di pulitura.

Paolo Zordan