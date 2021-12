Covid: 260 nuovi casi nel Mantovano

MANTOVA Altri 260 nuovi casi di Covid oggi nel Mantovano a confermare la tendenza di queste ultime settimane. Tre le aree critiche della nostra provincia: Mantova e hinterland, Alto Mantovano e Basso Mantovano; in queste ultime due aree però i contagi sono più circoscritti ad alcuni comuni. Nell’Alto mantovano è il caso di Castiglione delle Stiviere (+19) e Goito (+15), mentre per il Basso Mantovano l’ondata di contagi sta colpendo in particolare Suzzara (ieri +12) e in maniera minore sebbene costante Pegognaga (+7) e San Benedetto Po (+6). Mantova con 30 nuovi casi continua ad essere il comune più colpito insieme a Curtatone (+11), San Giorgio Bigarello (+10), Borgo Virgilio (+7) e Porto Mantovano (+9).