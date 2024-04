Capolinea a Bozzolo. Il Comune di Mantova chiede una tratta ferroviaria per Milano via Peschiera

MANTOVA Mantova è oggi isolata rispetto al suo capoluogo di regione; il capolinea effettivo è diventato Bozzolo; il treno è sempre più snobbato a favore del bus o del mezzo proprio da studenti e pendolari; la situazione è insostenibile, specie se la si guardi in proiezione triennale. Questo lo stato di fatto cui si oppone la proposta del Comune di Mantova alla Regione Lombardia: finanziare una tratta alternativa a quella attuale che passi per Peschiera per tutta la durata dei lavori in corso finalizzati al raddoppio ferroviario da Mantova a Piadena, nella tratta per Milano.

Questo l’esito dell’audizione tenutasi ieri al Pirellone dietro convocazione del presidente della commissione trasporti Jonathan Lobati e su istanza del consigliere regionale di Azione Massimo Vizzardi, cui ha preso parte attiva l’assessore comunale alla viabilità Iacopo Rebecchi in rappresentanza del sindaco Mattia Palazzi. Sulla stessa questione si erano mosse trasversalmente le mozioni dei consiglieri regionali Paola Bulbarelli (Fd’I) e Marco Carra (Pd).

Ha parlato per oltre mezz’ora Rebecchi in commissione a Milano, sottolineando lo stato di fatto: «Il raddoppio ferroviario va fatto, ma tre anni per realizzarlo non possono esimere la Regione dal porre correttivi all’attuale sistema sostitutivo dei treni con i bus che di fatto costringono pendolari e studenti a scegliere mezzi propri o autobus diversi da quelli predisposti. Il tutto, sottolineo, rendendo Bozzolo il vero capolinea della tratta Mantova-Milano, e isolando il nostro capoluogo».

Non sono arrivate risposte adeguate da Trenord, sostiene Rebecchi: «Solo risposte tecniche, non politiche», sottolinea. «Bisogna che la Regione metta le risorse necessarie per ovviare a questa situazione. La stessa Regione lo ha fatto per i pendolari bresciani, dove ha trovato intese con la Regione Veneto, e perché non lo fa anche per i pendolari mantovani che cercano supporto con spostamenti in autobus via Peschiera?».

Da qui, in sintesi, si sollecita il Pirellone a reperire risorse utili a ottenere scontistiche per chi scelga il bus via-Peschiera e intese extra-regionali.