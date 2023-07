Colorificio Freddi, libri in tribunale ma soldi per stipendi e 14esima

MANTOVA “Anche Regione Lombardia è pronta a fare la sua parte per supportare la crisi aziendale del Colorificio Freddi, insieme a tutto il territorio”, così commenta il consigliere regionale Paola Bulbarelli a margine dell’audizione del Colorificio Freddi. “Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti a dimostrazione della compattezza del territorio per il contenimento delle criticità del Colorificio Freddi. In particolare, ringrazio il neonominato amministratore unico Stefano Midoli che riempie il vuoto di governance che si era venuto a creare e che si assume un compito delicato. È stato un dato positivo apprendere quanto riferito, ovvero che sul conto ci sono abbastanza soldi per pagare gli stipendi di giugno e la 14°. Al contempo, è emersa la sua lucida intenzione di non procrastinare e portare al più presto i libri in tribunale per una dichiarazione di liquidazione giudiziale. Questa analisi è stata condivisa anche da Carlo Bianchessi di Regione che ha affermato di non credere che ci possano essere possibilità diverse, e che, per essere chiari e trasparenti, in questo caso si può attivare la Cassa Integrazione guadagni straordinari per cessazione dell’attività. Questo potrebbe garantire un tempo utile per dispiegare, in primis, gli strumenti per tutelare i lavoratori, ed anche perché ci si possa attivare nella ricerca di qualche soggetto imprenditoriale che possa garantire una continuità, cosiddetta indiretta, rilevando l’azienda. Condivido, la raccomandazione formulata all’amministratore unico di prendere contatti con la Direzione generale istruzione lavoro formazione per avere la contezza dell’assoluta possibilità di poter avere a disposizione la Cigs fino a fine anno, nonché di proseguire con tutte le altre iniziative del caso con gli uffici della provincia di Mantova ed il Centro per l’Impiego di Mantova che è a disposizione per mettere sul tavolo tutti gli strumenti regionali per i lavoratori, comprese le ricollocazioni collettive” così conclude Paola Bulbarelli. Nel corso dell’audizione sono intervenuti il segretario Filcetem Cgil Mantova Federico Chiavolelli, il referente RSU Filtem Cgil Massimiliano Bezzecchi, l’amministratore unico di Industria Colori Freddi San Giorgio Srl Stefano Midolo, per la Provincia di Mantova il capo di gabinetto Fabio Venturi, il sindaco di Mantova Mattia Palazzi. Per Regione Lombardia era presente Carlo Bianchessi, dirigente dell’Unità Organizzativa Servizi all’impiego, prevenzione e gestione crisi aziendali, vertenze e ammortizzatori.