Covid: 263 nuovi casi nel Mantovano

MANTOVA Sono 263 i nuovi casi di positività al Covid registrati oggi nel Mantovano. Un numero-record per questo periodo se non fosse che segue il picco di 303 contagi in 24 ore registrato ieri. La quarta ondata continua a colpire soprattutto il capoluogo e l’hinterland. Mantova ha registrato infatti anche oggi il maggiore incremento giornaliero con 27 nuovi casi. Per l’hinterland resta alto l’allarme a San Giorgio Bigarello (+18), Curtatone (+14), Porto Mantovano (+11) e Borgo Virgilio (+12). Focolai importanti anche a Castiglione delle Stiviere (+19) e Suzzara (+15).