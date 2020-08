Ciclismo – Damiano Lavelli (Mincio Chiese) sfiora il titolo regionale

MONZA Damiano Lavelli (Mincio Chiese) ha sfiorato sul circuito dell’autodromo di Monza, nell’ambito della Giornata del Ciclismo Lombardo, la conquista del titolo di campione regionale lombardo per la categoria Esordienti del 2° anno. Nello sprint conclusivo ha dovuto cedere il passo a Francesco Guerino del Biringhello, che ha indossato la maglia biancoverde. La piazza d’onore rimane comunque un’importante riconoscimento all’impegno dimostrato nel corso di tutta la gara, sia da lui sia dai compagni di squadra. Salendo agli Allievi, due mantovani si sono messi in luce ed hanno concluso la loro fatica all’interno della top ten: Luca Rezzaghi del Team Giorgi, che si è piazzato 6°; e Marco Dalla Benetta del Mincio Chiese, che è giunto 10°. Ulteriore salto di categoria per sottolineare l’ottima prova dello Juniores asolano Diego Ressi. Il portacolori del Team Giorgi, al primo anno in questa categoria ha sfiorato il podio conquistando un positivo 4° posto. Un plauso, infine, alle Esordienti del Mincio Chiese Marina Filimon e Maddalena Lodi Rizzini, che hanno concluso nel gruppo delle migliori.