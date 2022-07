Covid: 454 nuovi casi nel Mantovano

MANTOVA Sono 454 i nuovi casi di Covid registrati oggi nel Mantovano. Mantova e hinterland come sempre contano il numero più alto di contagi, ma nel bollettino quotidiano diramato dalla prefettura spiccano anche i numeri di comuni di media grandezza come San Benedetto Po (+16), Pegognaga (+13), Roncoferraro (+13, Rodigo (+11) e Goito (+10). In crescita anche i casi a Suzzara (+31 ieri) e Castiglione delle Stiviere (+27). Numeri che mantengono inalterata la media di circa 430 casi giornalieri nel Mantovano.