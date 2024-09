Bomba d’acqua e grandine, allagamenti e disagi

MANTOVA Un forte temporale con piogge torrenziali e grandine si è abbattuto nel tardo pomeriggio su Mantova e provincia. Subito è scattata l’emergenza e il centralino dei vigili del fuoco in particolare è diventato rovente, subissato da decine di chiamate per allagamenti.

L’intera provincia è finita sotto una vera e propria bomba d’acqua. Situazioni critiche sono state segnalate nell’Oglio Po, con decine di richieste di intervento per allagamenti in paticolare a Viadana, Sabbioneta e Casalmaggiore, ma l’emergenza ha riguardato un po’ tutta la provincia. Situazione critica anche in città on numerosi allagamenti che hanno interessato strade, scantinati e negozi anche del centro. Segnalati inoltre black-out in diverse zone del centro cittadino. Le situazioni più critiche si sono verificate in strada Chiesanuova e viale Montello, con l’allagamento del sottopasso in cui è rimasta imprigionata un’auto.