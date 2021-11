Covid: 46 nuovi casi nel Mantovano

MANTOVA Continua l’escalation di contagi di Covid nella nostra provincia. In queste ultime settimane il numero di persone attualmente postive sul territorio provinciale è letteralmente triplicato, così come è aumentata del 40% nell’ultima settimana la percentuale di incidenza che nella zona del capoluogo e nell’Alto Mantovano ha superato la soglia critica dei 50 casi ogni 100mila abitanti. Un campanello d’allarme anche se siamo per ora lontanissimi dai numeri della pandemia di un anno fa in questo stesso periodo. Ieri nella nostra provincia sono stati registrati 46 nuovi casi di positività al tampone per il Covid. Di questi ben 13 sono stati registrati nel comune di Mantova; altri 5 a Suzzara e 3 a Moglia, Castiglione, Bagnolo e Goito.