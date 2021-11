Covid: 78 nuovi contagi nel Mantovano

MANTOVA Nuovo picco di contagi nel Mantovano nelle ultime 24 ore. Secondo i dati diffusi in serata dalla prefettura sono 78 i nuovi casi di Covid accertati oggi, 23 novembre, nella nostra provincia. Spiccano in particolare gli aumenti registrati a Castiglione delle Stiviere con 12 nuovi contagi, e a Curtatone con 11. A livello regionale con 153.509 tamponi effettuati è di 1.668 il numero di nuovi casi di Covid registrati in Lombardia, per un tasso di positività in calo all’1% (ieri 1,6%). Cresce il numero di ricoverati in terapia intensiva (+2, 67) e nei reparti (+50, 736). Sono 7 i decessi, che portano il totale a 34.298 morti da inizio pandemia.