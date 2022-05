Covid: 82 nuovi casi nel Mantovano

MANTOVA La tregua del fine settimana ha portato “solo” 82 nuovi casi di Covid nella nostra provincia. Nella giornata di domenica sono stati infatti eseguiti complessivamente 569 tamponi, di cui 498 antigenici. Resta comunque relativamente alto il tasso di positività, che si è attestato al 13,9%. Piuttosto omogenea la distribuzione dei nuovi contagi per fasce d’età, dove nessuna prevale sulle altre: il numero più alto di contagi (25) riguarda la fascia 45-64 anni, mentre quello più basso (13) è relativo alla fascia 20-44 anni. Dato lo scarso numero di tamponi eseguiti non sono emersi focolai di particolare importanza. L’unico aumento a due cifre è stato registrato nel comune di Castiglione delle Stiviere con 12 nuovi casi di Covid, tre in più rispetto a quelli registrati nel comune di Mantova, che da sempre è quello che conta il maggior numero di contagi giornalieri. La provincia di Mantova resta comunque in testa in Lombardia per percentuale di contagi rispetto alla popolazione insieme a Monza Brianza e Varese.