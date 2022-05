Covid: le classi in quarantena sono un quarto rispetto a due mesi fa

MANTOVA – Dalle 20 classi in isolamento che risultavano alla data dello scorso 4 aprile, alle 5 che risultano invece a tutto il 22 maggio. Anche il Covid sembra sentire aria di fine anno scolastico e si prepara (si spera) ad andare in vacanza, tanto è vero che il numero di classi in sorveglianza è attualmente un quarto rispetto a un mese e mezzo fa. Secondo i dati diffusi ieri dall’assessorato al Welfare di Regione Lombardia sulla situazione Covid negli istituti scolastici, sono attualmente 5 le classi scolastiche in sorveglianza in tutto il territorio di Ats Val Padana, vale a dire le province di Mantova e Cremona, dove la nostra è quella che conta il maggior numero di classi in quarantena. Nel report della Regione si legge che “il trend dei contagi risulta in diminuzione rispetto alla settimana precedente in tutte le fasce d’età”, e per quel che riguarda il nostro territorio quattro delle cinque classi in sorveglianza sono di scuole elementari, a confermare la tendenza delle settimane precedenti.