I giovani industriali incontrano il progetto “Eco Posti”

MANTOVA – Un progetto che presenta idee per il rilancio occupazionale in chiave sostenibile, iniziative imprenditoriali green, di comunità e di rafforzamento delle reti territoriali locali. Eco Posti (pane, orti, sartoria, trasformazione, inclusione), capofila il Comune di Mantova con il sostegno di Fondazione Cariplo è tutto questo. Ad ascoltare ed applaudire il progetto, l’altro ieri, è stato il gruppo Giovani Industriali di Mantova del presidente Vittorio Marenghi, che ha accolto l’assessore Adriana Nepote e i responsabili dei tre progetti, associazione Libra con il laboratorio Sapori di libertà, Coop. Hortus e Cav con il marchio Drittofilo. Tutte iniziative imprenditoriali con forti ricadute sociali: dal pane fatto in carcere, agli orti per la coltivazione di prodotti destinati ai mercati territoriali e al catering, ai vestiti di sartoria cuciti da donne fragili o emarginate. «Il concetto chiave su cui ruota il progetto è comunità – ha commentato il presidente Marenghi – comunità di intenti, di valori, di obiettivi condivisi verso un modello imprenditoriale che vuole “fare impresa” con un’ottica alla sostenibilità e all’inclusione sociale. È il frutto di una sinergia, di una rete tra soggetti pubblici e privati della comunità mantovana, che mira a sostenere giovani realtà imprenditoriali del territorio. Noi come Confindustria, rappresentando una comunità imprenditoriale di lungo corso non possiamo che sostenere questo importante progetto». L’assessore Nepote ha altresì dichiarato che «il Comune con questo progetto intende supportare e coordinare attraverso sinergie con gli altri enti del territorio questa iniziativa con il proposito di incentivare la creazione di nuove start up socialmente, ecologicamente ed economicamente sostenibili. Il progetto ad oggi finanzia l’accompagnamento da parte da Fondazione Cariplo di tre realtà del territorio, ma l’idea e fare conoscere questi percorsi in modo che anche altre realtà possano intraprendere simili esperienze. Un inizio che ci auspichiamo possa radicarsi ed estendersi nel nostro territorio. A partire da giugno due funzionari del Comune parteciperanno a una formazione specifica sui temi della sostenibilità ambientale con particolare riguardo alle idee di impresa».