Covid, Mantova in zona rossa con il nuovo record di contagi: +377

MANTOVA Record di contagi oggi nel Mantovano: sono 377 secondo la prefettura (382 secondo Regione Lombardia) i nuovi casi di Covid regsitrati nella nostra provincia, a certificare l’imminente passaggio in zona rossa per tutta la regione Lombardia. A Mantova, con 45 nuovi casi, l’incremento maggiore, seguita da Viadana con 31. Sono comunque numerosi i comuni che hanno registrato aumenti in doppia cifra. In precedenza l’incremento maggiore in una giornata registrato nella nostra pèrovincia era stato lo scorso 24 novembre con 371 contagi. Da inizio pandemia in totale nel mantovano sono stati regsditrati 25.638 casi di Covid.