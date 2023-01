MANTOVA Sono stati 936 i nuovi casi covid registrati nel mantovano dal 30 dicembre al 5 gennaio. In discesa rispetto alla settimana precedente quando erano stati 1.075. In calo anche l’incidenza settimanale che passa dall’1,67 all’1,48. I decessi questa settimana sono stati 2 mentre le terapie intensive passano da 2 a 3 ricoverati. Scendono invece i pazienti ospedalizzati in area medica. Venerdì scorso erano 97, oggi sono 88.