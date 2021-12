Covid, nuovo record: 807 contagi in un giorno. Mantova (98) e Castiglione (73) i comuni più colpiti

MANTOVA Ormai è una salita verticale: se ieri con 515 nuovi contagi in un solo giorno sembrava essere stato toccato il picco più alto dell’anno, oggi questo inquietante record è stato letteralmente polverizzato. Il bollettino odierno diffuso dalla prefettura parla infatti di 807 nuovi casi di Covid. Nel solo comune di Mantova se ne sono contati 98, mentre sono 73 a Castiglione delle Stiviere e 44 a Suzzara. In questi ultimi giorni ad essere particolarmente colpiti erano stati i comuni nell’area del capoluogo (oggi San Giorgio Bigarello +21, Porto Mantovano +29, Curtatone +30, Borgo Virgilio +31). Ora la situazione si sta facendo critica in tutta la provincia; incrementi consistenti sono stati registrati anche a Castellucchio (+13), Castel Goffredo (+33), Gonzaga (+28), Marcaria (+19), Pegognaga (+16), San Benedetto Po (+12) e Viadana (+31).