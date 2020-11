Covid, riprende la telemedicina per i pazienti dimessi

MANTOVA – Riprende la telemedicina per il monitoraggio dei pazienti dimessi. Il servizio è stato riattivato dal Centro servizi e dall’Assistenza domiciliare integrata, vista la crescita dei pazienti ricoverati nei posti letto Covid. Grazie a generose donazioni, l’Asst ha potuto dotarsi di un kit e di una piattaforma che permette ai malati di misurarsi la saturazione e la pressione arteriosa a domicilio, comunicando con medici e infermieri del Poma mediante l’utilizzo di appositi smartphone. I parametri misurati a casa raggiungono il Centro Servizi in tempo reale e vengono controllati dal personale sanitario. In caso di bisogno il Centro Servizi è inoltre dotato della strumentazione necessaria per eseguire Ecg a domicilio, refertando successivamente gli esami in telemedicina. Il medico di medicina generale può accreditarsi e collegarsi direttamente alla piattaforma, verificando i parametri del suo assistito. Il percorso si conclude con la prenotazione del tampone per definire, in caso di negatività, la guarigione virologica. Dal 23 novembre verrà allestito un drive through nel parcheggio di Grazie di Curtatone per l’esecuzione dei tamponi. Il servizio si svolgerà dalle 9 alle 15, solo su prenotazione, con le stesse modalità già in uso: sarà il servizio di sorveglianza di Ats a fissare gli appuntamenti. Il Centro Servizi organizza ed esegue a Mantova, Asola, Borgo Mantovano e Viadana una media di 750 tamponi al giorno, dal lunedì al sabato. Attualmente posti letto dedicati ai pazienti Covid sono in totale 211: 125 a Mantova, 52 a Pieve di Coriano, 34 fra Asola e Bozzolo.