Credem, stanziati 72 mln di euro per le Pmi virgiliane

Credem, tra i principali e più solidi gruppi bancari italiani, prosegue con decisione nel sostegno al tessuto economico italiano finanziando le imprese clienti che investono e vogliono concretizzare i loro progetti di crescita.





In particolare, sono stati stanziati oltre 72 milioni di euro di finanziamenti per le piccole e medie imprese clienti della provincia di Mantova di cui oltre 84% è costituito da finanziamenti predeliberati già approvati in via preliminare dalla banca e circa il 16% da finanziamenti precaricati, che necessitano esclusivamente di una delibera semplificata dell’ufficio centrale. L’iniziativa coinvolge 774 clienti tra ditte individuali, liberi professionisti, artigiani, agricoltori e medie imprese di Mantova e provincia (fino a 5 milioni di euro di fatturato).





A livello nazionale, ammonta ad oltre oltre 3,7 miliardi di euro il plafond di finanziamenti a disposizione di quasi 60 mila piccole e medie imprese clienti fino a dicembre 2025.





Tale operazione si inserisce in una più ampia strategia del Gruppo che ha l’obiettivo di contribuire alla creazione di valore e benessere sostenibili nel tempo per i clienti e la collettività con azioni dirette ma anche sostenendo le imprese clienti nella gestione delle esigenze di liquidità e necessità finanziarie quali il finanziamento del magazzino o il pagamento anticipato dei fornitori.





Il Gruppo Credem nel primo semestre 2025 ha aumentato i prestiti alla clientela del 4,3% a/a rispetto al sistema che segna una crescita dello 0,5% nello stesso periodo, raggiungendo 36,7 miliardi di euro. Il Gruppo ha mantenuto una bassa incidenza dei crediti problematici lordi pari all’1,6% dei prestiti lordi, rispetto al 2,5% medio delle banche italiane e al 2,3% medio delle banche europee (1).

“Il tessuto imprenditoriale mantovano è un patrimonio di eccellenze che merita il nostro pieno sostegno”, ha dichiarato Thomas Sanchini, country leader Triveneto di Credem. “Con i 72 milioni di euro stanziati, vogliamo essere il partner di fiducia per le 774 imprese clienti del territorio che desiderano crescere e innovare, dalle realtà agricole e artigiane fino alle piccole e medie aziende che guardano al futuro. Il nostro approccio al “fare banca” infatti va oltre la semplice erogazione di liquidità. Ci poniamo come partner dei clienti, offrendo consulenza, le migliori soluzioni tecnologiche e di protezione, coerentemente al nostro purpose e alla nostra promessa di Wellbanking”, ha concluso Sanchini.