Cristian Di Marco non ce l’ha fatta. Morto mentre stava per salire in aereo

MANTOVA Il cuore di Cristian Di Marco si è fermato mentre stava per essere caricato su un aereo in partenza dall’aeroporto di Barbados per l’isola di Martinica. La notizia del tragico epilogo della vicenda dell’artigiano 43enne di San Giorgio è arrivata in Italia alle 20.30 nel momento in cui finalmente sembrava che tutto si stesse risolvendo per il meglio. Il rientro in Italia del 43enne era previsto per l’inizio del nuovo anno dopo una sosta a Martinica dove doveva essere sottoposto a un intervento chirurgico al capo. Purtroppo non ha fatto in tempo a partire e la corsa contro il tempo dei familiari e dei tanti amici che in questi giorni hanno raccolto quasi 90mila euro per pagare il rimpatrio con un volo speciale si è interrotta purtroppo per sempre.