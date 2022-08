Calcio Prima Categoria – Baratti: “Rifondazione Sere, il mercato è chiuso”

RONCOFERRARO Mercato chiuso in casa Serenissima: nonostante l’ormai noto ripensamento di Elia Braguzzi, che resterà a giocare nella Villimpentese, i biancazzurri non cercheranno un altro centrocampista per rimpolpare l’organico: «Ci dispiace per la decisione di Braguzzi, che non ha avuto un comportamento corretto a nostro avviso – dice il dg Michele Baratti -. Ma siamo a posto così e non andremo nuovamente sul mercato: l’organico è fatto, possiamo definire la prossima come la stagione della rifondazione. Partiremo comunque per fare bene e puntare ai play off. Ho fiducia nel gruppo e in mister Matteo Tenedini, che abbiamo scelto per il lavoro positivo svolto a Medole. Ci sono ottime prospettive. Dopo un secondo posto lo scorso anno, alle spalle del Marmirolo, che ha avuto il merito di essere più costante di noi, ci ripresentiamo ai nastri di partenza con rinnovate ambizioni». La preparazione della Sere inizierà il 16 agosto.