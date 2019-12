Casalromano, il sindaco invia una lettera natalizia ai cittadini: “La scuola non chiuderà”

CASALROMANO – Lettera natalizia ai cittadini di Casalromano e Fontanella del sindaco Roberto Bandera per l’augurio di buone feste ed un nuovo anno migliore soprattutto per la scuola e le nuove generazioni. Un pensiero in particolare per la scuola di Casalromano che l’amministrazione comunale vuole salvaguardare affinché possa continuare ad avere i numeri e la qualità per non chiudere. «Continuiamo a credere – scrive il sindaco – che i nostri bambini e le loro famiglie meritino una scuola ad alto livello a chilometro zero e chiediamo alla comunità di sostenere questa nobile battaglia. Tante sono le immagini positive di questi primi sei mesi di mandato – commenta Bandera – dalla fiera, alle celebrazioni, alla consegna delle costituzioni e delle borse di studio ai “Giovani Eccellenze di Casalromano e Fontanella”. Orgoglio e soddisfazione non solo per il primo cittadino, ma anche per tutti gli abitanti, di avere tanti ragazzi che sono riusciti a raggiungere importanti traguardi scolastici con impegno, sacrificio e dedizione.

“Ma ancor di più – continua il primo cittadino Bandera – è un orgoglio per il nostro Comune che questi stessi ragazzi siano eccelenze anche in altri campi come nel volontariato sociale, nell’arte e la musica e pratichino sport anche ad alto livello». Un altrettanto ringraziamento del sindaco a favore di tutti i volontari e le associazioni presenti sul territorio, colonne portanti della comunità. (r.l.f.)