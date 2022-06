Calcio femminile – L’U15 della Virgiliana Mantova brilla al Torneo di Curtatone

MANTOVA Continua a prendersi soddisfazioni l’Under 15 della Virgiliana Mantova femminile. Dopo le buone prestazioni nei prestigiosi tornei di Desenzano e Brescia, le baby biancorosse hanno ben figurato nella prima edizione del Torneo Città di Curtatone. Il quadrangolare si è svolto all’Oasi Boschetto ed ha visto la partecipazione, oltre che del Mantova, di Chievo, Virtus Verona e Desenzano. Nella semifinale le ragazze di Sergio Girardi (coadiuvato da Sebastiano Russo, Marco e Andrea Pezzali) hanno battuto 4-3 il Chievo, dove militavano molte ragazze ex Mozzecane. In finale la Virgiliana si è dovuta arrendere 2-1 alla Virtus Verona. Una sconfitta più che onorevole, considerando che la compagine scaligera era rinforzata da ben tre atlete dell’Hellas. «Al di là del risultato – spiega il responsabile del vivaio Marzio Miglioli – siamo molto soddisfatti per la crescita costante delle ragazze, che hanno affrontato le avversarie senza timori reverenziali. In questa squadra stanno emergendo personalità interessanti che ci fanno ben sperare per il futuro. Colgo l’occasione per ringraziare la struttura e i responsabili dell’Oasi Boschetto per l’eccellente organizzazione».