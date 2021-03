Sci alpino – I giovani mantovani si fanno onore ai Regionali. Prossimo appuntamento al Tonale col Trofeo Pinocchio

Mantova Premiato il lavoro delle Società mantovane, Sportime e Sci Club Marmirolo, con ottimi risultati dei giovani atleti ai Campionati Regionali Baby e Cuccioli, valido per le qualificazioni ai Campionati Italiani di Categoria, disputati tra sabato e domenica sulle nevi del Passo del Tonale.

Nonostante la partecipazione di atleti delle migliori società della Lombardia, bresciani e bergamaschi in primis, (oltre 350 in gara), i giovani portacolori di Sportime e Sci Club Marmirolo hanno ottenuto risultati più che positivi nei Campionati Regionali Alpi Centrali, ulteriore conferma del validissimo lavoro svolto dalle società virgiliane al cospetto dei ben più titolati sci club lombardi e nonostante le difficoltà incontrate e imposte dalla situazione Covid.

Riepilogando, nello Slalom di sabato, nella categoria Baby femminile, 56° posto per Maya Delladio e 89° di Emma Brentali, entrambe dello Sportime, su un parco atleti di oltre 149 iscritte (tutte nate tra il 2011/2012); nella categoria Cuccioli maschile, 86° posto per Oscar Pigozzi, sempre dello Sportime, anche in questo caso su ben 148 atleti (tutti atleti tra il 2009/2010).

Nel Gigante di domenica, nella categoria Baby femminile, 44° posto per Maya Delladio dello Sportime, ulteriore conferma dei progressi effettuati dalla giovanissima atleta virgiliana; 51ª classificata una brillante Alice Bignami dello Sci Club Marmirolo e un buon 87° posto per Emma Brentali dello Sportime; piazzamenti più che dignitosi pensando alle 145 atlete iscritte alla gara. Nella Cuccioli femminili, buona prestazione di Emma Losi dello Sci Club Marmirolo che si è piazzata 121ª, piazzamento più che onorevole su un campo gara di 148 atlete. Nella categoria Cuccioli maschili, buon 89° posto per Oscar Pigozzi dello Sportime e 105° Alessandro Longhi dello Sci Club Marmirolo; anche tra i Cuccioli si è sfiorata la partecipazione ammessa con 149 ragazzi in gara.

Nel prossimo fine settimana, sempre al Tonale, si tornerà in pista con le qualificazioni alle Finali Nazionali del Trofeo Pinocchio sugli Sci, vetrina italiana del migliore sci giovanile con le categorie Baby, Cuccioli, Ragazzi, Allievi, maschili e femminili. Ad oggi gli iscritti mantovani sono, per lo Sportime, Edoardo Zambello, in grande spolvero nelle ultime gare, Eleonora Zambello, Alberto Malagutti, Oscar Pigozzi, Nicola Nonfarmale, Maya Delladio, Emma Brentali e Alessandro Madella.

Il programma dello Sci Alpino continua e prevede nel fine settimana del 12/13/14 marzo le Finali di Coppa Italia Master organizzate dallo Sci Club Guastalla a Pampeago; e, sempre nello stesso periodo, i Campionati Regionali Ragazzi e Allievi M/F a Santa Caterina Valfurva, dal 10 al 14 marzo, con le gare di Gigante, Slalom e SuperG. Sono stati invece annullati per quest’anno i Campionati Provinciali di Slalom e Gigante in programma ad Andalo.